’Kankermedicijnen dankzij pandemie eerder op de markt’

Een vestiging van GSK in Frankrijk, waar vaccins worden geproduceerd. Ⓒ ANP/HH

In de strijd tegen de coronapandemie zijn razendsnel vaccins ontwikkeld. Die snelheid sterkt experts in hun verwachting dat diverse ernstige ziektes, zoals darmkanker, steeds beter en sneller te behandelen worden. En wie over een paar jaar een griepprik krijgt, belandt waarschijnlijk veel minder vaak alsnog ziek in bed.