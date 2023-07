Spaanse modeketen Mango breidt uit in Nederland

Mango kiest vooral voor steden waar het nu nog niet actief is. Het gaat om Groningen, Den Bosch, Nijmegen, Leeuwarden en Heerlen. In Rotterdam komt er een vestiging bij in winkelcentrum Zuidplein. De flagshipstore aan de Lijnbaan in die stad wordt gerenoveerd.

„Nederland is een belangrijke markt voor Mango’s internationale expansie”, zegt verantwoordelijk directeur Daniel López. Mango is sinds 1997 aanwezig in Nederland.

Beter dan voor corona

De modeketen, met wereldwijd ruim 2600 winkels, heeft een goed halfjaar achter de rug. De omzet kwam op bijna 1,5 miljard euro uit, 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor corona, ging het om een groei van 30%.

Behalve in Nederland breidt Mango ook uit in onder meer Spanje, Italië en de Verenigde Staten. In de VS heeft de keten nu 10 winkels, dat zouden er volgend jaar 40 moeten zijn.