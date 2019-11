Live: Top piramidefonds Partrust opnieuw voor rechter

Onze verslaggever Bart Mos is aanwezig bij de rechtszaak. Volg zijn live-tweets, onderaan dit bericht.

Beleggingsfonds Partrust haalde aan het begin van deze eeuw ruim dertig miljoen euro op bij enkele honderden beleggers.

De mannen achter het Brabantse bedrijf werden vijf jaar geleden veroordeeld tot voorwaardelijke straffen wegens het uitgeven van obligaties zonder vergunningen. In hoger beroep werd het Openbaar Ministerie vervolgens niet ontvankelijk verklaard. In de zaak die deze week dient, draait het om het uitgeven van valse informatiebrochures en prospectussen door de Partrust-bestuurders.

Partrust beloofde geld te investeren in hardhoutplantages in Guyana en Costa Rica. In werkelijkheid werd een belangrijk deel van het geld in een helikopterbedrijf gestoken. De Autoriteit Financiële Markten oordeelde bovendien dat Partrust een piramidefonds was omdat tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement aan eerdere investeerders werd uitgekeerd.