Ahold Delhaize in conflict met Belgische fiscus: claim van honderden miljoenen

De kwestie, waar de Vlaamse zakenkrant De Tijd als eerste over schreef, is door Ahold Delhaize in zijn jaarverslag gemeld. De zaak zou Ahold Delhaize maximaal €380 miljoen kunnen kosten.

Toen Delhaize in 2018 zijn Amerikaanse winkels aan het Nederlandse moederbedrijf verkocht, is geen belasting betaald. De verkoop van de winkels van het Belgische bedrijf was volgens Ahold Delhaize vrijgesteld van belasting omdat de waardering overeen kwam met de boekwaarde. Nu zegt de Belgische fiscus echter dat de winkels destijds veel meer waard waren en dat Ahold Delhaize nog geld verschuldigd is.

Ahold Delhaize laat in het jaarverslag weten dat het zich „hevig zal verzetten en verdedigen” tegen het standpunt van de Belgische belastingdienst. Volgens het bedrijf heeft Ahold Delhaize verschillende juridische en andere opties tot zijn beschikking om het eigen standpunt te verdedigen.

Verkoop

De verkoop vond twee jaar na de overname van Delhaize door Ahold plaats. Dat gebeurde omdat het inmiddels Ahold Delhaize genaamde moederbedrijf de activiteiten van de twee bedrijven geleidelijk aan integreerde. Door de overname kwamen de Amerikaanse ketens van Delhaize in dezelfde vennootschap terecht als Aholds Amerikaanse ketens waardoor alle ketens gezamenlijk hun belastingaangifte in de Verenigde Staten konden doen en daarmee geld konden uitsparen.

Ahold schakelde voor de verkoop een externe expert in voor de waardering van de Amerikaanse Delhaize-winkels. De Belgische belastingdienst zegt nu dus dat het rapport van die taxatie niet klopt. Een door De Tijd geraadpleegde expert vindt het verbazingwekkend dat Ahold Delhaize de winkels overnam zonder een meerwaarde te boeken omdat het supermarktconcern had kunnen weten dat dit vraagtekens zou oproepen. Volgens dezelfde expert kan een dergelijk conflict jaren duren en is het onzeker of de fiscus of Ahold Delhaize uiteindelijk aan het langste eind trekt.

Ahold Delhaize is ook nog benaderd door de Belgische concurrentiewaakhond in verband met het onderzoek naar onderlinge prijsafspraken over mondkapjes in supermarkten. Het supermarktconcern liet weten dat zijn Belgische keten Delhaize in juni vorig jaar vragen heeft ontvangen van de toezichthouder. Delhaize heeft medewerking verleend en erna niets meer gehoord van de onderzoekers, laat een woordvoerster weten.