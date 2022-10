Google smartphones Pixel 6a, 7 en 7 Pro: goede camera en vriendelijke prijs

Buitenland

LIVE | Russische rechtbank beveelt inbeslagname kantoren Nobelprijswinnaar Memorial

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Oekraïense troepen maken vorderingen in het oosten en zuiden van het land, terwijl Rusland grote gebieden al geannexeerd heeft. Dorp voor dorp wordt ingenomen, meldde president Zelenski eerder al. Belangrijkste doel is ...