Baas Duitse beurswaakhond weg om Wirecard-schandaal

Wirecard ging vorig jaar ten onder aan een groot fraudeschandaal. Het bedrijf stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op balans en kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis.

De val van Wirecard riep vooral vragen op over de houding en werkwijze van BaFin en andere autoriteiten. Zeker nadat bekend werd dat medewerkers van BaFin transacties deden in aandelen Wirecard terwijl er al een onderzoek vanuit de toezichthouder gaande was naar dit bedrijf.

De hele kwestie leidde tot een parlementaire hoorzitting. De positie van Hufeld kwam daarbij steeds meer onder druk te staan. Dat er een medewerker van BaFin met voorkennis zou hebben gehandeld in Wirecard zou voor de voorzitter de genadeklap zijn geweest.

Reorganisatie

Het schandaal rond Wirecard toont volgens het Duitse ministerie van Financiën aan dat BaFin moet worden gereorganiseerd om het toezicht effectiever uit te voeren. Ook de oppositie in Duitsland was het eens met dat besluit. De komende dagen moet meer duidelijk worden over die ingrepen.

Hufeld gaf eerder toe dat BaFin een van de autoriteiten is die de fraude niet ontdekte. Hij verwierp echter het idee dat de beurswaakhond het bedrijf heeft willen beschermen. Hij beloofde ook een herhaling van het schandaal te helpen voorkomen door zijn organisatie te reorganiseren. Hufeld is ook lid van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op de grote Europese banken.

Topman Markus Braun van Wirecard werd vorig jaar gearresteerd vanwege de kwestie en zit sindsdien vast. De tweede man van het betalingsbedrijf, Jan Marsalek, is nog voortvluchtig.