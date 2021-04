UBS boekt $774 miljoen af op drama met Archegos van Billy Hwang

De winst werd hierdoor met $434 verminderd meldt het concern dinsdag. De afboeking is groter dan eerder werd verwacht door analisten. UBS heeft zich nu volledig uit Archegos teruggetrokken, het verwacht in het tweede kwartaal geen schade van de transacties te hoeven melden.

UBS was een van de ongeveer zes banken die aan Archegos geld leenden om grote, geconcentreerde posities in aandelen in te nemen.

De grootste bank van Zwitserland, gemeten naar activa, rapporteerde dinsdag 14% meer winst tot $1,82 miljard, vooral een gevolg van een sterke stijging van de inkomsten uit vermogensbeheer en beleggingen op de sterke aandelenmarkten.

Te dragen

Topman Ralph Hamers, afkomstig van het Nederlandse ING, betoonde zich ’teleurgesteld’. ’Er is een nauwkeurig onderzoek gaande naar de betreffende processen voor risicomanagement’, stelt hij in een verklaring. Hamers stelt dat de bank zijn systemen herziet om situaties als met Archegos te voorkomen.

UBS heeft zijn kapitaalpositie in het eerste kwartaal verbeterd, waardoor de investeringsbank het verlies kan dragen, stelt hij.

Archegos, een family office van investeerder Bill Hwang, richtte grote schade aan onder zakenbanken op Wall Street, toen het in maart niet kon voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

Credit Suisse verloor $5,5 miljard, Nomura raakt ongeveer $2 miljard, Morgan Stanley zag $911 miljoen verdampen.