Analyse: handelsdeal met Canada is blauwdruk Brexit

Minister Kaag (Buitenlandse Handel) heeft het Ceta-verdrag door de Tweede Kamer geloodst, nu de Eerste Kamer nog.

„Als TTIP er niet was geweest, was dit verdrag zonder rimpelingen aangenomen.” Dat verzuchtte een bron binnen de EU eind vorig jaar over Ceta, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada.