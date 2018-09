UWV: krapte op arbeidsmarkt steeds breder

Volgens het rapport is de krapte vooral te zien bij technische beroepen, zoals bouw en installatie, industrie en autotechniek. Maar ook in de ICT, zorg, transport en logistiek, pedagogische en agrarische beroepen en bij dienstverleners zoals schoonmaak en horeca is er gebrek aan personeel. Inmiddels ervaart één op de vijf werkgevers productiebelemmeringen vanwege een tekort aan personeel. In sommige branches is het zelfs meer dan één op de drie werkgevers, bijvoorbeeld uitzendbureaus, callcenters, IT-dienstverleners, architecten en de metaal- en technologische industrie.

De uitkeringsinstantie heeft voor werkgevers die zoeken naar manieren om vacatures ingevuld te krijgen een lijst met 24 oplossingen opgesteld om in de praktijk toe te passen. Overigens is de krapte op de arbeidsmarkt nog niet zo groot als tien jaar geleden, aldus het UWV.