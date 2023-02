Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verouderd cliché NOS met clubje Dagobert Ducks

Door Jan Maarten Slagter Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Gebeurt niet zo vaak dat de economieredactie van de NOS zo opzichtig in de fout gaat. Zondagochtend verscheen het bericht online, dus er was een hele dag om te corrigeren. Maar nee: ’s avonds in het Achtuurjournaal verscheen het item onveranderd: ’Groepje particuliere beleggers profiteert meer van winsten grote bedrijven dan pensioenfondsen.’