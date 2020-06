Schuldeisers Hema ruzieën

Dat bevestigt een woordvoerster van Hema. „Deze stap is niet onvoorzien, en heeft geen effect op onze winkels en op onze werknemers,” laat een woordvoerster weten. Op 21 juli zal er een zitting plaatsvinden bij een rechtbank over het faillissement, en zal er een curator voor het moederbedrijf van Hema.

Lege handen

De groep beleggers in zohegeten PIK-notes (payment in kind-leningen), die in 2017 €40 miljoen aan Hema’s moederbedrijf hebben geleend tegen rentepercentages van 11,25% tot 12,5%, bleef maandag 15 juni met lege handen staan, toen eigenaar Marcel Boekhoorn die lening niet afloste. Omdat het een lening betrof waarbij de rente voortdurend werd bijgeschreven, was het totale openstaande bedrag inmiddels €54 miljoen.

Deze beleggers hebben eind vorige week het faillissement aangevraagd.

Ook heeft de groep PIK-note houders ze beslag laten leggen op de aandelen van drie Hema-bv’s.

De groep heeft een advocaat in de arm genomen, omdat ze vrijwel geheel met lege handen achterblijft nu andere schuldeisers die voor €600 miljoen aan obligatieleningen bezaten, een schuldsanering met Hema overeen zijn gekomen.

Die obligatiehouders krijgen indien een rechter in Londen en mogelijk een Nederlandse voorzieningen rechter dat goedkeurt de aandelen in Hema in handen, de PIK-note houders niks. Ze proberen nu alsnog aan tafel te komen bij een verdeling van de toekomstige opbrengst van het doorverkopen van de Hema.