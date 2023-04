Premium Het beste van De Telegraaf

Van stageproject tot wereldwijd kiteboardmerk: Mystic stort zich op golfsurfmarkt

Door Gabi Ouwerkerk

Mystic-oprichter Max Blom naast het oranje wetsuit waarmee hij in 2013 kitesurfend de Atlantische Oceaan over stak Ⓒ Rene Oudshoorn

Katwijk aan Zee - Natte wetsuits hangen regelmatig te drogen in de douches op het hoofdkantoor van Mystic in Katwijk aan Zee. Voor, na of tijdens het werk zoeken werknemers van het kitesurfmerk graag de golven op. „We proberen dat ook zoveel mogelijk te faciliteren”, vertelt medeoprichter Max Blom (37). „De zee is onze inspiratie.”