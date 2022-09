Ouderenclubs slaan alarm over nieuwe pensioenstelsel: ’Meer koopkracht is loze belofte’

Premium Financieel

Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’

De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.