Column: Nederland dreigt na crisis verliezer te worden

Beursrecords

Tegenover deze zwarte scenario’s staat het ‘bizarre’ beeld van beurskoersen die richting records lijken gaan. Waarom lopen deze twee werelden zo ver uit elkaar. De meest geopperde verklaring is dat beleggers voldoende signalen zien die duidelijk maken dat de oude wereld van voor de crisis weer snel zal terugkeren. Zo zien ze techbedrijven die al weer volop investeren, de luchtvaart die opkrabbelt, optimisme bij bedrijven die uit de lockdown komen, landen die miljarden in hun economie pompen en hoopvolle berichten over een vaccin tegen covid-19. Bovendien liggen deze beleggers nog niet wakker van de kans op een tweede coronagolf in het najaar.

Hoewel wij een zwak hebben voor optimisten, wagen wij ons vanwege de vele onzekerheden niet aan een voorspelling, maar ook wij zien hoopvolle signalen. Landen zouden daarop snel moeten inspelen. In onze vorige column gaven we als voorbeeld Duitsland dat met een slim investeringspakket in Europa het voortouw heeft genomen om de economie aan te jagen. Investeringen in nieuwe technologieën spelen daarbij een belangrijke rol.

Beste aanpak

Volgens internationale denktanks moeten landen de recessie vooral bestrijden met behulp van productieve overheidsinvesteringen in de fysieke en digitale infrastructuur. Daarnaast zouden ze in samenwerking met het bedrijfsleven een impuls moeten geven aan investeringen in de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Ook om- en bijscholingsprogramma’s zijn nodig om werknemers uit zwakke sectoren te begeleiden naar kansrijkere functies met meer toekomst en ze weerbaarder te maken.

Als we kijken naar de huidige recessiepakketten van landen dan valt ons op dat nog weinig gebruik wordt gemaakt van de beste investeringsoptie voor de toekomst. Ga investeren in goed renderende klimaatinvesteringen waarmee de economie wordt vergroend. Bij veel van deze investeringen staan digitalisering en nieuwe technologieën centraal.

In de discussies over het klimaatbeleid wordt onvoldoende onderkend dat we de aardbol vooral moeten redden met de inzet van innovatieve technologieën en R&D op dit terrein. Dit techbeleid zou bij het klimaatbeleid een speerpunt moeten zijn. Daardoor wordt niet alleen de effectiviteit verhoogd, maar ook het maatschappelijk draagvlak. In de ogen van de doorsnee burger wordt het huidige beleid gekenmerkt door lastenverzwaringen en een toenemende overheidsbureaucratie. Voor tegenstanders van klimaatbeleid is dit gemakkelijk scoren. Dat is afgelopen als in het beleid de nadruk wordt gelegd op slimme technologie.

Nederland raakt achterop

De economische gevolgen van de coronacrisis worden in Nederland vooral bestreden met omvangrijke steunpakketten voor bestaande bedrijven, werknemers en zzp’ers. De kern is het behoud van zoveel mogelijke banen. Voor de toekomst van onze economie is een andere aanpak nodig. Op dit moment worden ook banen in stand gehouden die straks niet meer bestaan. Ondernemers moeten zo snel mogelijk weer zelf aan de slag. Het kabinet moet daarom nu al met een groeipakket volgens Duits model de economie gaan aanjagen.

In de Haagse politiek valt op dat de meeste politieke partijen menen dat Nederland een sterke en veerkrachtige economie heeft. Op basis daarvan verwachten ze dat Nederland na de recessie in Europa weer een economische koploper zal worden. Dat is helaas een illusie.

Nederland zakt weg

In onze columns hebben we al eens eerder geschreven dat de goed prestaties van ons land vooral te danken zijn aan opeenvolgende kabinetten en de vruchtbare samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties (ons poldermodel). Maar dit ‘oude’ beleid is voor een deel uitgewerkt en ons land is ingehaald door landen die het beter zijn gaan doen.

Deze ontwikkeling zien we terug op de jaarlijkse economische landenlijstjes, waarop Nederland wereldwijd op belangrijke terreinen, zoals economische groei, vestigingsklimaat, innovaties, handelsland, werkgelegenheid, gezonde overheidsfinanciën veelal in de kopgroep zat. Deze tijd is helaas voorbij; we zijn aan het wegzakken

Een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat

Tot voor kort behoorde Nederland tot de kopgroep van landen met het beste vestigingsklimaat. Deze positie heeft ons land vele honderdduizenden banen en internationale bedrijven opgeleverd. Dit voordeel zijn we kwijtgeraakt door verslechteringen van ons bedijfsvestigingsklimaat. Deze hebben onder meer betrekking op de hoge lastendruk, de zware werkgeverslasten en het afschaffen van fiscale tegemoetkomingen voor bedrijven. Maar ook doordat we onvoldoende hebben geïnvesteerd in digitalisering en nieuwe technologieën.

Bij het Internationale bedrijfsleven speelt ook een rol dat er in Nederland binnen de politiek en in de publieke opinie sprake is van een antistemming tegen multinationals. Daarbij wordt ‘vergeten’ dat deze topondernemingen hier nog steeds goed zijn voor circa 2 miljoen banen, vooral in het bedrijfsleven.

Unilever

In andere landen worden deze concerns van harte welkom geheten, zoals autofabrikant Tesla in Duitsland. Deze week kondigde levensmiddelenconcern Unilever aan dat het een volledig Brits bedrijf gaat worden. Twee jaar geleden heeft premier Rutte nog een vergeefse poging gedaan om Unilever volledig Nederlands te laten worden. Vooral in Brexitkringen is de komst van deze topmultinational luid toegejuicht. Het wordt gezien als een succes van het Brexitbeleid.

Volgens het commentaar van het Financieele dagblad moet Unilever een wake-upcall voor het kabinet zijn. Dat onderschrijven wij vooral omdat Nederland als handelsland extra wordt getroffen door de trend van anti-vrijhandel en de opmars van het nationalisme. Voor veel landen betekent nationalisme ook het jagen op internationale opdrijven die met belastingverlagingen en andere faciliteiten naar hun land worden gelokt. Op dit terrein behoren wij tot de verliezers.

Green tech uithangbord

Nederland kan moeilijk opboksen tegen dit nationalisme en moet zich daarom specialiseren. Wij moeten in ons land het beste internationale bedrijfsklimaat creëren voor ondernemers en instellingen die voorop willen lopen bij de energietransitie en ook met R&D op dit terrein. Met een ‘feestpakket’ worden deze bedrijven dan naar ons land gelokt.