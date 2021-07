Premium Financieel

De overeenkomst tussen uien en leaseauto’s? Crimineel geld

Het was natuurlijk al niet zo best gesteld met de reputatie van handelaars in tweedehands auto’s. Maar sinds de publicatie in deze krant over het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC) – naar het grootschalig witwassen van drugsgeld met behulp van (ex-)leaseauto’s – is de autohandelaar...