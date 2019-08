Allianz wijst bod op Osram af

Bain Capital en Carlyle Group bieden 3,4 miljard euro voor Osram. Allianz noemde dit voorstel "belachelijk laag". Omdat de vermogensbeheerder ruim 9 procent van de Osram-aandelen in handen heeft, wordt het lastig voor de investeerders om voldoende steun van andere aandeelhouders te vergaren. Het bod ligt tot begin september op tafel. Het bestuur van Osram staat wel achter de prijs die Bain en Carlyle voor de onderneming over hebben.

Verder lijkt de Oostenrijkse sensormaker AMS ook weer geïnteresseerd in het verlichtingsbedrijf. Een eerste bod van de Oostenrijkers was hoger dan dat van Bain en Carlyle. Of en wanneer AMS een beslissing neemt om opnieuw te bieden, is onduidelijk.