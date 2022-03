Energiereus Vattenfall verhoogt eerder tarieven voor gas en stroom

„De inkoopprijzen zijn dermate hard opgelopen, dat we de kosten wel eerder moeten gaan doorberekenen”, zegt Cindy Kroon, directeur Klanten bij het Zweedse concern. Normaal wijzigen energieleveranciers die tarieven respectievelijk per 1 januari en 1 juli. „Maar de kosten van de energie die wij inkopen zijn dusdanig snel aan het stijgen dat we eerder moeten doorberekenen”, aldus Kroon.

Enkele andere leveranciers zijn Vattenfall voorgegaan, andere zullen waarschijnlijk komende tijd volgen.

Bekijk ook: Tips om je energierekening omlaag te krijgen

De prijs van gas en stroom was afgelopen kwartalen al fors omhoog gegaan, de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot hamstergedrag met verder doorstotende groothandelsprijzen. Die zet Vattenfall nu deels door. Bij een gemiddeld gasverbruik van 2250 kilowattuur stijgen kosten met €3, voor 1200 kuub gasverbruik per maand komt er €8 bij, samen €11.

Ook mkb’ers

Vattenfall heeft ook veel zakelijke klanten in het mkb. De tarieven daar stijgen voor een gemiddeld verbruik van 7000 kilowattuur €7 per maand, en bij 2000 kuub gasverbruik in doorsnee €14 per maand.

Bekijk ook: 10 bespaartips voor energiekosten

Kroon: ,,Onze tarieven liggen hiermee nog altijd beduidend lager dan de hoge prijzen die nu worden aangeboden. Maar meer dan ooit wordt het in deze omstandigheden belangrijk om op je energie te besparen. De beste besparing is wat je niet uitgeeft. Al ligt dat voor ieder huishouden anders, en doen mensen soms al veel. Maar in besparingen is veel te winnen, dat drukt je kosten.”

Vattenfall, met Eneco en Essent de grootste aanbieder in ons land, vreest dat meer klanten nu in financiële problemen gaan komen. „Hoewel we de afgelopen jaren alleen maar een daling van het aantal aanmaningen en wanbetalingen hebben gezien, merken we toch dat de problemen kunnen gaan toenemen”, zegt Martin Neef, verantwoordelijk voor klantbetalingen bij Vattenfall.

’Meld probleem snel’

„Uit ervaring weten we dat je het beste je betalingsproblemen zo snel mogelijk moet melden bij hun leverancier. Hoe eerder je het probleem meldt, hoe lager de geldbedragen zijn waar je hulp bij kunt krijgen. En die hulp is er ook bij gemeenten en andere bedrijven nu volop aanwezig.”

Kroon kijkt met enige jaloezie naar Duitsland. ,,Daar zie je dat ze al weken bezig zijn met het gezamenlijk energiebeleid en het voorkomen van problemen bij klanten. Er is daar bijna dagelijks overleg om de effecten te beperken. Dat zou in Nederland ook moeten.”

Bedrijven geraakt

De hoge energieprijzen treffen aanbieders. De ACM heeft in het afgelopen half jaar van acht energieleveranciers de leveringsvergunning in getrokken. Bij zes bedrijven was sprake van een faillissement als gevolg van de hoge energieprijzen.

Woensdag is er opnieuw overleg tussen branchevertegenwoordiger Energie Nederland en politiek en ambtelijk Den Haag over zo’n aanpak.