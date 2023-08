Tesla weer onder loep toezichthouder VS om stuurprobleem bij stekkerauto’s

Bij de waakhond zijn twaalf klachten binnengekomen over het stuurprobleem, waaronder een melding van een ongeval met brand. Als gevolg van het mogelijke euvel zijn geen gewonden of doden gevallen, aldus de NHTSA. Tesla zelf reageerde niet op vragen hierover door financieel persbureau Bloomberg.

Veiligheidsgordels

Het is niet de eerste keer dat de NHTSA een onderzoek start naar auto’s van Tesla. De toezichthouder dook al in mogelijke problemen met de veiligheidsgordels, stuurwielen en rijhulpsystemen van de Amerikaanse fabrikant.

Zo werd eerder dit jaar een onderzoek gestart naar zo’n 120.000 Tesla’s van het type Model Y, nadat het stuur van twee van deze voertuigen tijdens het rijden was losgeraakt. In februari riep Tesla zelf ruim 360.000 voertuigen in de Verenigde Staten terug. Dat gebeurde nadat de toezichthouder had geconcludeerd dat de technologie waardoor Tesla-auto’s zelfstandig kunnen rijden het risico op ongelukken vergrootte.