Ex-eigenaar Hema steekt geld in Gordon Ramsay

Amerikanen gaan graag naar de bestaande Gordon Ramsay-restaurants, vertelde de beroemde Britse tv-chef deze week tegen zakentijdschrift Forbes. „Het loopt storm. Ik zie continu rijen voor de ingang.” Ramsay heeft verschillende concepten in de VS onder meer in Las Vegas, met bijvoorbeeld een menu met uiteenlopende ’fish and chips’-gerechten of een grillroom waar zijn alom geprezen biefstukken geserveerd worden.

Het huidige jurylid van het Amerikaanse kookprogramma MasterChef wil zijn naamsbekendheid in de VS te gelde maken. Een onderdeel van dit plan is om meerdere nieuwe concepten aan het aanbod toe te voegen zoals een speciale pizzeria. Volgens Ramsay is Lion Capital de geschikte partner in dit avontuur, omdat die hem van geld voorziet maar hem zakelijk de vrije hand laat.