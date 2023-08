Keurig knalfeest in plaats van Knokke Off

Badgasten in colbertjes, verzorgde dames, fatsoenlijke bediening en overal champagne. Het was een keurig genoegen in de Vlaamse badplaats Knokke tijdens het jaarlijkse hoogtepunt: de Nacht van het Zoute. Heel anders dan de heftige Netflix-serie Knokke Off.

De catwalk op het Albertplein tijdens de Nacht van het Zoute. Ⓒ De Telegraaf