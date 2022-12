Premium Het beste van De Telegraaf

Manager drukt tonnen achterover, geeft gokverslaving de schuld

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een financieel manager drukte tonnen achterover. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een verslaving is een ziekte. Daarom mag je als werkgever niet zomaar een verslaafde werknemer ontslaan, blijkt uit eerdere rechtszaken. Maar dat betekent niet dat je je achter een gokverslaving kunt verschuilen als je jarenlang op zeer gewiekste wijze tonnen hebt weggesluisd bij je werkgever. Dan is ontslag op staande voet zeker wel een passende sanctie, oordeelt de rechtbank in Rotterdam.