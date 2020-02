Amsterdamse leerschool voor zoon eigenaar Okura hotels.

V.l.n.r. De Amsterdamse Okura-directeur Michiel Roelfsema, toekomstig topman Kikuhiko Okura en vice-president Marcel van Aelst.

Hoe bijzonder het Amsterdamse Hotel Okura binnen de Japanse luxe hotelgroep is, blijkt uit de komst van Kikuhiko Okura, de zoon van voorzitter-eigenaar Yoshihiko Okura. Hij wordt president van zowel Okura Europa als de Amsterdamse vestiging die in 1971 door prins Claus werd geopend. Het was de eerste buitenlandse vestiging ooit van de Okura-groep.