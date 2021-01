General Motors hard vooruit op groene beurzen VS

Rond 20.00 uur staat de Dow Jones-index 0,5% hoger. Techbeurs Nasdaq stijgt 1,5%. De breed samengestelde S&P 500 klimt 0,9%. De Amerikaanse beurzen waren maandag dicht vanwege Martin Luther King Day.

Voorafgaand aan haar optreden in de Senaat liet Yellen in een verklaring weten dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Vorige week werd bekend dat de woensdag aantredende president Joe Biden een coronasteunpakket van $1900 miljard wil lanceren. Bij de huidige lage rente is het volgens Yellen verstandig om met zo’n groot stimuleringspakket te komen. „Ik geloof dat de voordelen veel zwaarder wegen dan de nadelen, zeker als we mensen gaan helpen die het al lange tijd moeilijk hebben.” Volgens Yellen wil de regering-Biden meer welvaart creëren voor een grotere groep Amerikanen.

Yellen liet ook weten dat de VS de harde lijn tegen de economische politiek van China zullen voortzetten. „We moeten de oneerlijke en illegale praktijken van China bestrijden”, zei de voormalige centrale bankier. Ze noemde als voorbeelden de diefstal van intellectueel eigendom door bedrijven uit de Aziatische grootmacht, maar ook de gedwongen afdracht van technologische kennis door buitenlandse bedrijven die actief willen worden in het land. Daarnaast hekelde ze de prijsdumping en marktverstorende subsidies waar het land zich schuldig aan zou maken.

Op Wall Street staat Goldman Sachs 1,9% lager na een aanvankelijke plus van 1%. De zakenbank deed in het afgelopen kwartaal goede zaken met het begeleiden van grote beursgangen en het adviseren bij fusies en overnames. Ook met de handel in aandelen en obligaties werd meer geld verdiend. De nettowinst van Goldman Sachs bedroeg bijna $4,4 miljard, een stijging van 153%.

De winst van Bank of America (+0,1%) daalde in het voorbije kwartaal echter met 21% naar $5,5 miljard. De bank kondigde aan voor $2,9 miljard aan aandelen te gaan inkopen.

Oliedienstverlener Halliburton (-0,4%) leed een kwartaalverlies van $235 miljoen. Maar dat was beter dan analisten hadden verwacht.

Het aandeel Office Depot wordt 1,3% minder waard. De kantoorartikelenleverancier heeft een overnamebod van ruim $2 miljard van branchegenoot Staples afgewezen, zo meldt zakenkrant Wall Street Journal.

Softwaregigant Microsoft (+1,5%) en autofabrikant General Motors (+9,3%) kondigden aan samen te investeren in autonoom rijdende wagens. Beide ondernemingen steken $2 miljard in nieuwkomer Cruise, die zelfrijdende auto’s ontwikkelt en waar ook Honda in investeert. Cruise is voor ruim de helft in handen van General Motors.

FedEx (-0,7%) gaat duizenden banen schrappen in Europa. Volgens het koeriersconcern zijn 5500 tot 6300 werknemers niet meer nodig. Vakbond CNV gaat er vanuit dat er in Nederland geen medewerkers op straat komen te staan. FedEx beschouwt de ingreep als een laatste stap in de integratie van de in 2016 overgenomen branchegenoot TNT.

Vanavond laat publiceert Netflix (+1,7%) kwartaalcijfers. Beleggers gaan ervan uit dat de streamingdienst circa zes miljoen nieuwe abonnees heeft mogen verwelkomen. De winst van Netflix staat naar verwachting echter onder druk.