’Opgewekt Wall Street kijkt naar Yellen’

Een uur voordat de beurshandel in New York van start ging, koerste de Dow Jones-index richting een 0,7% hogere start. Techbeurs Nasdaq opent circa 0,8% hoger. De breed samengestelde S&P 500 komt ongeveer 0,7% hoger uit de startblokken.

Voor haar optreden in de Senaat liet Yellen in een verklaring weten dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Bij de huidige lage rente is het volgens haar verstandig om met een groot stimuleringspakket te komen. „Ik geloof dat de voordelen veel zwaarder wegen dan de nadelen, zeker als we mensen gaan helpen die het al lange tijd moeilijk hebben.” Volgens Yellen wil de regering-Biden meer welvaart creëren voor een grotere groep Amerikanen.

In de voorbeurshandel staat Goldman Sachs 2,5% hoger. De zakenbank deed in het afgelopen kwartaal goede zaken met het begeleiden van grote beursgangen op Wall Street en het adviseren bij fusies en overnames. Ook met de handel in aandelen en obligaties werd meer geld verdiend. De nettowinst van Goldman Sachs bedroeg bijna $4,4 miljard, een stijging van 153%.

De winst van Bank of America (-1,6%) daalde echter met 21% in het voorbije kwartaal. De bank kondigde aan voor $2,9 miljard aan aandelen te gaan inkopen.

Halliburton (+2,5%) rapporteerde wel meevallende kwartaalresultaten. De dienstverlener aan de oliesector leed een kwartaalverlies van $235 miljoen, maar dat was beter dan analisten hadden verwacht.

Vanavond laat publiceert Netflix (+1,1%) kwartaalcijfers. Beleggers gaan ervan uit dat de streamingdienst circa zes miljoen nieuwe abonnees heeft mogen verwelkomen.

Wall Street was maandag trouwens dicht vanwege Martin Luther King Day. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met verlies het lange weekend ingegaan. De Dow Jones-index eindigde 0,6% in de min op 30.814,26 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7% tot 3768 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7% tot 12.804 punten.