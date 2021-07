Grote cyberaanval raakte tot 1500 bedrijven wereldwijd

De vermoedelijke daders hebben een losgeldbedrag geëist van 70 miljoen dollar in bitcoins, maar zouden naar verluidt bereid zijn om te onderhandelen. Voccola wilde tegen persbureau Reuters niet zeggen of hij in gesprek gaat met de criminelen. Het betalen van losgeld is omstreden omdat aanvallen met gijzelsoftware steeds schadelijker worden en mogelijk ook winstgevender voor criminelen.

De aanval met gijzelsoftware die vrijdag begon, heeft ook Nederlandse bedrijven getroffen. In Zweden moest supermarktketen Coop zaterdag bijna al zijn achthonderd winkels in het land tijdelijk sluiten, omdat de hack de kassa's lam had gelegd.

De gijzelsoftware werd verspreid via zogeheten VSA-software van Kaseya. VSA wordt veel gebruikt door IT-dienstverleners, die dit programma gebruiken om systemen van hun klanten op afstand te onderhouden en te beheren. Hierdoor hadden de hackers een gigantisch bereik. Volgens experts wordt pas in de loop van dinsdag duidelijk hoe groot de schade is, omdat veel Amerikanen dan weer aan het werk gaan vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag afgelopen weekend.