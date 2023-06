Premium Het beste van De Telegraaf

Faillissementsgolf dreigt door invordering corona-achterstand Analyse: ondernemers hebben veel kleine belastingschulden niet afgelost

Door Gabi Ouwerkerk

Door corona zagen veel horecazaken hun inkomsten kelderen. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ondernemers die achterlopen met het aflossen van tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden, kunnen vanaf half juli te maken krijgen met een deurwaarder. In eerste instantie zou de Belastingdienst op 13 juni starten met invorderen, maar dat is een maand uitgesteld. Mocht de lang aangekondigde faillissementsgolf er alsnog komen, dan zal die in de tweede helft van 2023 aanvangen.