'Ban plastic geen probleem voor fabrikanten'

Londen - Strengere wereldwijde regelgeving die het gebruik van wegwerpplastic moet tegengaan heeft slechts een beperkte invloed op de resultaten van bedrijven in de plasticbranche. Chemie- en oliebedrijven zullen in het uiterste geval hooguit enkele procenten minder winst maken, zo voorspelt kredietbeoordelaar Fitch in een rapport.