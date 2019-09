Yogamerk Lululemon verhoogt verwachtingen

De omzet van Lululemon kwam in het op 4 augustus afgesloten tweede kwartaal uit op 883,4 miljoen dollar. Dat was 22 procent meer dan in dezelfde meetperiode een jaar eerder. De vergelijkbare verkopen gingen met 15 procent omhoog, waarbij de omzet van directe verkopen aan klanten via bijvoorbeeld de website met 30 procent toenam. De nettowinst steeg naar 125 miljoen dollar van 95,8 miljoen dollar een jaar eerder.

Lululemon verwacht nu meer van heel 2019 dan het eerder uitsprak. De omzetverwachting ging omhoog naar maximaal ruim 3,8 miljard dollar waar eerder met 70 miljoen dollar minder rekening werd gehouden.

De winst per aandeel komt volgens de Canadezen uit op tussen de 4,63 dollar en 4,70 dollar per aandeel. Eerder voorzag Lululemon een winst van maximaal 4,58 dollar per aandeel.