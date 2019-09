Britse pond stijgt op signaal snel Brexit-plan

In tien dagen tijd, volgens een planning die de Financial Times meldt, wil Johnson een deal-voorstel door het eigen parlement proberen te loodsen. Hij hamert erop dat de Britten „come what may” op 31 oktober uit de EU vertrekken.

Met het nieuwste plan raakt een rampenscenario van een vertrek uit de Europese Unie op 31 oktober zonder overeenkomst over een uitwerking van de scheiding even uit zicht.

Positieve stemming

Het Britse pond steeg vrijdag tegen de euro. Futurecontracten voor de munt voor hervatting van de valutahandel staan positief voor begin van de week, constateren handelaren,

De Financial Times meldt dat het plan tijdens een bijeenkomst op 17 en 18 oktober wordt besproken. Maandag volgen de eerste geprekken tussen Johnson en Europese Commissie-voorzitter Juncker.

Een belangrijk punt blijft de Noord-Ierse grens met de EU. Een variant waarover Britse media schrijven is een afgestofte oude versie van de scheiding.

Het Verenigd Koninkrijk stelt voor dat Noord-Ierland op verschillende punten wel degelijk met de Europese Unie verbonden blijft. Voor sommige douanecontroles kunnen dan buiten de grens op bedrijfslocaties controles plaatsvinden. De Noord-Ierse DUP, tot nu toe faliekant tegen, zou onderdelen willen accepteren.

Nu Brexit nadert, hebben dit jaar zo’n tachtigduizend Britten een Iers paspoort aangevraagd, meer dan er Ieren zelf een paspoort kregen. Daarmee hebben de ex-Britten straks de vrijheid om in een van de 28 eurolanden te gaan werken.