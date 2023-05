Premium Het beste van De Telegraaf

Primeur bij vakbond: FNV’ers voeren actie bij ’hun eigen club’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Stakende FNV-werknemers voor het vakbondshuis in Utrecht. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Niet eerder legden FNV-medewerkers het werk neer uit boosheid over de opstelling van hun eigen FNV. Zo’n 400 personeelsleden schreven zich dinsdag in als staker. Ze voerden voor het Vakbondshuis in Utrecht actie tegen de FNV-directie. Die houdt in hun ogen de hand op de knip bij het maken van nieuwe cao-afspraken.