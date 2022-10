Kredietverzekeraar schetst pikzwart beeld van crisis

Geeroms wijst op diverse onderzoeken van de onderzoeksafdeling van Allianz Trade. „Het ene cijfer is nog ernstiger dan het andere.” Zo loopt het aantal faillissementen in Europa volgend jaar met 40% op, en in Nederland met 24%. „En dan heb je ook nog de inflatie die piekt op 10% in de eurozone, de oplopende rente, de dure dollar die grondstofkosten extra opdrijft, stijgende loonkosten van 10% en meer. Bedrijven hebben te maken met een ongekende stijging van inputkosten die tientallen procenten hoger uitvallen. Daar is niet tegenop te werken.”

Hij noemt de crisis een gordiaanse knoop. „Waar moet je de oplossing zoeken? De overheid zal aan de ene kant het mkb vergaand tegemoet moeten komen, tegelijkertijd zijn er door corona en de hoge energieprijzen al gigantische steunpakketten toegekend. Dat kan niet eindeloos doorgaan.”

Volgens Geeroms is vooral in Europa een domino-effect gaande waardoor het bedrijfsleven in sneltreinvaart wordt geraakt. „Bedrijven teren in. Ze komen werkkapitaal tekort. Door de hogere kosten staan de marges onder druk. Wat doen bedrijven massaal? Facturen later betalen. Om zo even nog wat geld te hebben voor de eigen dagelijkse bedrijfsvoering. Hierdoor brengen bedrijven elkaar nog meer in de problemen. Steeds meer bedrijven komen geld tekort voor de dagelijkse bedrijfsvoering.”

Dat de overheid bedrijven verder tegemoet komt door bijvoorbeeld uitstel te verlenen voor het terugbetalen van de corona-belastingschuld, is volgens Geeroms geen oplossing voor de lange termijn. „Wat we gaan zien is dat bedrijven schuld op schuld gaan stapelen, inclusief de oplopende rentelast. Dat houden ze maar even vol.”