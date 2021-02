Ook Deutsche Bank en stad Miami omarmen bitcoin

Vorige week toonde Bank of New York Mellon, ’s werelds grootste effectenbewaarder, met interesse in transacties in digitale munten.

Bekijk ook: Zo verdien ook jij veilig aan bitcoins

Investeringsfondsen krijgen volgens het document ’Crypto, What Is It Good For’ bij de grootste bank van Duitsland de gelegenheid om op schaal in deze jonge cryptobelegging te investeren.

De zogeheten Deutsche Bank Digital Asset Custody moet aansluiten op de diensten die er al zijn om voor klanten een deel in cryptomunten te beleggen.

Bekijk ook: Dit betekent stap Elon Musk voor cryptomarkt

In het document meldt het concern concreet een nieuw handelsplatform te willen ontwikkelen, om daarmee klanten alle randzaken uit hand te nemen voor de bitcoinhandel. Dat zou Deutsche Bank doen naast andere beleggingen zoals aandelen binnen dat platform. Daarmee krijgen de crypto’s meer entree in de traditionele financiële dienstverlening van de grote zakenbanken.

Interesse Miami

Tot nu was de interesse daar beperkt tot het onderliggende systeem voor cryptomunten, de blockchaintechnologie. De munten zelf golden dan als waardeloos, want zonder onderliggende waarde, en als te volatiel: de koers van bitcoin gaat in weken met duizenden dollars op en neer.

Op de blockchain worden, zoals in een digitaal grootboek alle transacties gecontroleerd door andere deelnemers en vastgelegd. Op dit netwerk, dat door gebruikers onderling en niet door bijvoorbeeld banken wordt beheerd, zijn ook al olie verhandeld, hypotheken en grote databestanden van universitaire projecten.

In de cryptogemeenschap werd daarnaast enthousiast gereageerd op de aankondiging van de burgemeester van de Amerikaanse stad Miami. Francis Suarez wil het mogelijk maken dat zijn eigen medewerkers betaald kunnen worden in bitcoin.

Ook wil hij dat Miami de bitcoins, die per stuk recent een record van bijna $50.000 aantikten, op zijn balans nemen. Hij ziet ze als een waardevolle belegging naast andere activa. Een besluit daarover is nog niet genomen, maar Miami zegt zich als vooruitstrevende technologiestad met de crypto in de voorhoede te presenteren nu bitcoin „meer en meer omarmd wordt.”