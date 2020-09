Aegon gaat sabbatical van eigen personeel betalen

Aegon-personeel mag er voortaan elke zeven jaar voor twee maanden tussenuit, met behoud van een gedeelte van hun loon: de eerste maand krijgen ze 70%, de tweede maand 50% van wat ze normaal ontvangen. Daarna bestaat er nog een mogelijkheid om nog eens vier maanden onbetaald weg te blijven van werk.

Het recht op onbereikbaarheid is een direct gevolg van het thuiswerken tijdens corona, zegt Maarten Edixhoven, de directeur van Aegon Nederland: „De afgelopen maanden is nog duidelijker geworden hoe belangrijk een goede balans tussen werk en privé is. Thuis is meer de werkvloer geworden. Daar wil ik blijvende aandacht voor houden, door te zorgen dat de mogelijkheden om flexibel te kunnen werken zowel technologisch als qua personeelsregelingen op orde zijn.”

Over het recht om je telefoon en e-mail te negeren buiten werktijd wordt al jaren gedebatteerd. In Frankrijk is het recht wettelijk vastgelegd, in Nederland wilde de PvdA dat ook, maar stuitte die partij op de polder. De mening daar is dat werkgevers en werknemers er onderling uit moeten komen, en dat is nu bij Aegon dus gebeurd. Eerder werd er eenzelfde afspraak gemaakt in de gehandicaptenzorg.

Bij Aegon begint volgend jaar ook een pilot met onbeperkt verlof. Werknemers houden hun vaste verlofrechten, maar mogen in overleg met hun leidinggevende ook meer opnemen.