Pfizer haalt groot deel van jaaromzet uit coronavaccin

Pfizer presteerde in het eerste kwartaal van 2021 met een omzet- en winstgroei van 45% tot $14,6 miljard respectievelijk $4,9 miljard al duidelijk beter dan analisten hadden verwacht. Dit is vooral aan het coronavaccin van Pfizer te danken, maar het bedrijf zette ook meer om met kankerbehandelingen en medicijnen tegen ontstekingen.

Dat Pfizer veel optimistischer is geworden over zijn coronvaccin, is te danken aan recente nieuwe deals en de uitbreiding van deals. Zo kwam het bedrijf halverwege april overeen een extra 50 miljoen doses aan de Europese Unie te leveren.

Op basis van de tot dusverre getekende contracten rekent Pfizer erop dit jaar 1,6 miljard doses van het coronavaccin af te leveren. Dit kan nog wat hoger uitpakken, want het bedrijf onderhandelt met diverse landen over nieuwe deals.

Winstverwachting

Pfizer verwacht in 2021 een omzet van ongeveer $72 miljard te behalen en een winst per aandeel van zo’n $3,60. Eerder lagen deze prognoses nog $11 miljard respectievelijk $0,40 lager.

De future wijst erop dat Pfizer om half vier op Wall Street ongeveer 1,5% hoger zal openen, na maandag al de hoogste slotkoers van dit jaar te hebben bereikt.