’Ingrijpen komt weer te laat’

Voormalig president van De Nederlandsche Bank vreest voor voortbestaan eurozone. Ⓒ FOTO SERGE LIGTENBERG

In zijn nieuwe boek Ontgelden trekt oud-president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink parallellen tussen de eurocrisis en de chaos die het coronavirus in de economie veroorzaakt. Hij komt tot een sombere conclusie: „Het voortbestaan van de eurozone komt hierdoor in gevaar.”