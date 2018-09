Staalfusie Tata Steel en ThyssenKrupp gesmeed

De formele ondertekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is de grootste Europese staaldeel sinds de overname van Arcelor door Mittal in 2006, waaruit staalgigant ArcelorMittal werd gevormd. Mededingingsautoriteiten moeten zich overigens nog wel over de transactie buigen. Tot het volledig afronden van de samenvoeging, waarschijnlijk in 2019, zullen ThyssenKrupp en Tata als afzonderlijke bedrijven en concurrenten blijven opereren.

Ooit was de staalsector het domein van Europese bedrijven als het Luxemburgse Arbed, het Franse Usinor, het Spaanse Aceralia (later Arcelor), British Steel en de in 1999 gefuseerde Duitsers van Thyssen en Krupp, die in de 19e en begin 20e eeuw de kennis in huis hadden om hoogovens te gebruiken die nauwgezet de juiste hoeveelheden koolstof aan ijzer konden toevoegen om er kwalitatief hoogwaardig staal van te maken. Maar nadat de wereldstaalconsumptie in de jaren ’50 accelereerde, nemen de Aziaten de markt stapsgewijs over. Het beste staal komt volgens marktkenners wel nog altijd uit IJmuiden en Duitsland.

De bedrijven verwachten 400 miljoen tot 500 miljoen euro te kunnen besparen, onder meer door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen. Bij de ondernemingsraden, werknemers en vakbonden bij ThyssenKrupp en in IJmuiden waren grote zorgen, vooral vanwege het banenverlies. Er zijn toezeggingen gedaan dat er geen gedwongen ontslagen volgen. Theo Henrar, directievoorzitter bij Tata Steel Nederland, benadrukt dat er tot 2026 geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar dat er in de komende jaren door natuurlijk verloop 400 banen zullen gaan verdwijnen.

Daags voor haar honderdste verjaardag volgend weekeinde, worden de Nederlandse hoogovens nu onderdeel van een Duits-Indiase joint venture, nadat ze in 1999 al fuseerden met het kwakkelende British Steel.

In Nederland werken bij de voormalige Koninklijke Hoogovens nog altijd ruim 9000 mensen. In heel Europa, waar nog 320.000 staalarbeiders zijn, staat de werkgelegenheid in de sector stevig onder druk. In tien jaar tijd verdwenen 85.000 banen.

In het geval van een beursgang van het samenwerkingsverband, is afgesproken dat ThyssenKrupp een aandeel heeft van 55 procent en Tata 45 procent.