Knot niet bang dat sterke loonstijging de inflatie verder opjaagt

Knot stelt al langer dat er ruimte is bij bedrijven om de lonen meer te verhogen, omdat veel bedrijven grote winsten maken. „Ik heb in december gezegd dat de lonen ongeveer 5 tot 7 procent omhoog zouden kunnen. Daar houd ik aan vast.”

Lang bleken bedrijven slechts mondjesmaat bereid om hun werknemers meer te bieden. Maar de laatste tijd wordt er veel gestaakt en lijkt de druk om toch met een stevige loonsverhoging te komen hoger dan ooit. Deze week meldde AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, dat de loonafspraken in cao’s in maart voor het eerst in lange tijd zijn uitgekomen boven de inflatie, die vorige maand is teruggezakt tot 4,4 procent.

Loon-prijsspiraal

„We zitten eigenlijk aan de bovenkant van wat verstandig is”, zegt Knot over de loonsverhogingen. Maar hij zou er geen problemen mee hebben als de vakbonden en werkgevers later dit jaar meer loonsverhogingen van deze omvang afspreken. „Wel zou ik me zorgen maken als we een steeds verder oplopende stijging zouden zien.” Dan ligt een loon-prijsspiraal op de loer, waarbij mensen flink meer te besteden krijgen, meer gaan uitgeven en daarmee bedrijven aanzetten om hun prijzen verder op te voeren.

Vooralsnog heeft Knot niet de indruk dat zo’n scenario dreigt. „Die afname tot 4,4 procent inflatie komt vooral doordat de energieprijzen de laatste tijd dalen.” Daarvoor gecorrigeerd ligt de inflatie volgens Knot nog hoger. „En we moeten ook niet vergeten dat afgelopen jaren ook nog veel gemiste koopkracht is opgebouwd. Dat er een korte periode zal zijn waarin de loonsverhogingen boven de inflatie uitkomen kan best wel gebeuren. De inflatie zal ook wel enige tijd nodig hebben om uit te doven.”

Sigrid Kaag

Volgens Knot spant de Europese Centrale Bank (ECB) zich in om de inflatie te beteugelen door de rente te verhogen. Hij verwacht daarvan in de tweede helft van dit jaar duidelijke effecten te zullen merken, al erkent hij dat die voorspelling nog door onzekerheid is omgeven. Hij herhaalt zijn oproep aan de regering om ervoor te zorgen dat die met haar begrotingsbeleid niet de inflatie extra aanjaagt. Knot heeft de indruk dat minister Sigrid Kaag (Financiën) op dit punt met hem op een lijn zit, maar de begroting zal door alle kabinetsleden samen worden afgesproken.