AkzoNobel-topman kijkt naar kleine overnames

Vanlancker kijkt daarvoor naar bedrijven die maximaal 150 miljoen euro kosten. Zo kocht AkzoNobel vorige maand de Roemeense verfmaker Fabryo.

Volgens Vanlancker is in de verfindustrie het idee ontstaan ,,dat er huwelijken moeten worden gesloten''. ,,Je moet wereldwijd aanwezig zijn voor je klanten, maar het voordeel van dit soort grote overnames is niet altijd even groot.''