Koopwoningen werden in jaar tijd ruim 8 procent duurder

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De gemiddelde woningprijs nu ligt volgens het statistiekbureau in doorsnee zo'n 54 procent hoger dan tijdens het dieptepunt 7,5 jaar geleden.

Er werden vorige maand 26.208 transacties met bestaande woningen geregistreerd, ruim 16 procent meer dan een jaar terug. De stijging heeft vermoedelijk ook te maken met de wijziging van de overdrachtsbelasting per 1 januari. Veel huizenkopers grepen nog snel de mogelijkheid aan om tegen een lager tarief een huis aan te schaffen.

In heel 2020 ging het volgens het CBS en het Kadaster om 235.511 woningen die van eigenaar wisselden. Dat betekende een stijging van bijna 8 procent in vergelijking met 2019.

De cijfers van het CBS en het Kadaster volgen kort op die van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM stegen de prijzen van koopwoningen in het slotkwartaal van vorig jaar op jaarbasis met 11,6 procent. In de meetperiode verwisselden 41.184 huizen van eigenaar, 2,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens het CBS kunnen de cijfers verschillen omdat die van de makelaarsvereniging zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van louter door NVM-makelaars verkochte woningen, terwijl het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.