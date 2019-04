VEON verkoopt belang in Wind Tre

De deal zal waarschijnlijk in het derde kwartaal of aan het begin van het vierde kwartaal worden afgerond, en levert een boekwinst op van 1,1 miljard euro.

VEON gebruikt een klein deel van het bedrag, circa 400 miljoen euro, voor de overname van onderdelen van Global Telecom Holding in Pakistan en Bangladesh. Daar is namelijk een bod op gedaan, zo werd gelijktijdig bekend, van ruim 2,5 miljard euro. VEON mikt op het in handen krijgen van Jazz in Pakistan en Banglalink in Bangladesh. Deze deal is waarschijnlijk afgerond in het vierde kwartaal van het jaar.

De rest van de opbrengst uit de verkoop van het belang in Wind Tre gebruikt VEON om schulden terug te brengen. Met alle stappen wil VEON de bedrijfsstructuur versimpelen en voor meer aandeelhouderswaarde zorgen.