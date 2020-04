Beloning topman KLM vorig jaar ruim €1 miljoen

Elbers heeft dit bedrag niet uitbetaald gekregen, omdat de variabele beloning van €342.000 voorlopig is opgeschort vanwege de coronacrisis. Deze beloning viel 11% lager uit dan het jaar ervoor.

Het basissalaris van de KLM-topman ging vorig jaar omhoog van €520.000 naar €600.000, als gevolg van een nieuwe bestuursstructuur van Air France KLM. Er werd vorig jaar na een machtsstrijd met topman Ben Smith van de moedermaatschappij rond de herbenoeming van Elbers een zogeheten ’ceo-committee’ ingericht.

Extra vergoeding

Daarin heeft Elbers zitting als ’adjunct-bestuursvoorzitter’ en krijgt daarvoor een extra vergoeding, aldus een woordvoerder van KLM over de verhoging. Smith, die zijn commissaris-zetel binnenhaalde door de machtsstrijd, krijgt voor die functie geen vergoeding.

Donderdag besloot Elbers dit jaar 20% van zijn basissalaris in te leveren. Eerder zag hij al van van zijn variabele beloning. Ceo Ben Smith van Air France KLM moest donderdag onder grote druk zijn bonus over dit jaar inleveren, nadat er ophef was ontstaan dat hij de bonusvoorwaarden een paar weken geleden nog heeft laten aanpassen. In die periode was al sprake van staatssteun, die ook een grondslag zou zijn voor de eventuele bonus.