FNV: Van applaus kun je geen brood kopen: geld erbij in de zorg

Er werken ruim 1,3 miljoen Nederlanders in de zorg, volgens recente CBS-cijfers. ’Zorg’ is dan ook een nogal breed begrip: zowel kinderopvang als sociaal werk, thuiszorg en ziekenhuizen vallen hier onder. In bijna de hele sector mogen de salarissen wel omhoog, zegt Elzinga.

Ontevredenheid

„De ontevredenheid is hoog. Er stromen te veel mensen uit de sector. Dat kunnen we ons niet veroorloven”, benadrukt de FNV’er. De bond hield onlangs een enquête onder zorgpersoneel. Ontevredenheid is er over de salarissen, maar ook over de hoge werkdruk, juist doordat er te weinig mensen zijn.

In de laatste ziekenhuis-cao is een structurele loonsverhoging afgesproken van 5% voor dit jaar en 3% volgend jaar. Een mooie stap, maar onvoldoende, vindt Elzinga. „In deze sector is sprake van jarenlang achterstallig onderhoud. Dus met één mooie cao zijn we er niet.”

Applaus

In de coronacrisis hebben we allemaal gezien hoe belangrijk zorg is, stipt de FNV’er aan. „Het applaus was mooi, maar daar kun je geen brood van kopen. Ik ben daarom blij met de politieke oproep voor hogere lonen. Arbeidsvoorwaarden worden natuurlijk aan de cao-tafel bepaald, maar het is publiek geld dus de politiek kan zich er wel over uitspreken.”