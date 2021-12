Zaak tussen Martin Garrix en voormalig management moet over

Garrix, die vorige week nog een feestje bouwde op het Formule 1-circuit van Abu Dhabi met kersvers wereldkampioen Max Verstappen, ligt al bijna vijf jaar overhoop met zijn voormalige platenmaatschappij Spinnin’ records en voormalig management Music Allstars.

In 2012 tekende de geboren Amstelvener als beginnend artiest een contract bij die twee bedrijven, maar in 2017 stapte hij naar de rechter omdat hij zich destijds gedwongen had gevoeld om zijn muziekrechten over te dragen – die wilde hij terug. Bovendien was er wat de dj betreft sprake van belangenverstrengeling omdat Eelko van Kooten destijds directeur was van zowel Spinnin’ als Music Allstars.

Eigenaar

Bij de rechtbank kreeg Garrix volledig gelijk: de contracten waren niet geldig en de dj was zelf eigenaar van de muziek die hij in zijn beginperiode had gecompeneerd.

Dat laatste oordeel hield ook bij het gerechtshof stand, maar dat oordeelde eind 2019 wel dat Garrix in 2012 niet op het verkeerde been was gezet. De toen getekende contracten waren dus wél rechtsgeldig, alleen hadden ze wat het hof betreft niet verlengd mogen worden.

Bij onder meer dat laatste zet de Hoge Raad nu vraagtekens. Het hof had op een andere manier moeten beoordelen of ’bepaalde contractsbepalingen onredelijk bezwarend zijn’. Toch krijgen ook bij de hoogste rechter van het land beide partijen een beetje gelijk: Garrix blijft eigenaar van zijn eigen muziek, maar hij is bij het tekenen van het contract niet misleid.

Garrix’ advocaat Oktay Düzgün reageert dan ook verheugd op het oordeel van de Hoge Raad: „Dit is een mooie uitspraak.” De 25-jarige Garrix, echte naam Martijn Garretsen, was in 2016, 2017 en 2018 de beste dj ter wereld, en stond dit jaar op plek 2 in de ranglijst van DJ Mag.