Gehandicapten wachten op geld wc-papierhandel

Niet de wc-rol uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Nederlandse bedrijf The Good Roll steunt met de verkoop van vrolijk verpakt wc-papier de bouw van toiletten in Afrika. Door corona-hamsteraars schoot hun verkoopcijfer afgelopen weken door het dak. De rekening van de verpakkers van hun wc-rollen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, laat het bedrijf echter al een half jaar onbetaald, aldus de sociale werkplaats die de verpakkers in dienst heeft. De twee partijen vechten hun conflict nu voor de rechter uit.