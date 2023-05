Nepmail overheidsdiensten erg realistisch: veel op geklikt

Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk.

In de mails zit een link. Wie daarop klikt, moet persoonlijke gegevens en soms ook gegevens van de bank invullen. Met dat soort gegevens kunnen oplichters je bijvoorbeeld bellen en doen alsof zij medewerkers van de bank zijn. Dat komt betrouwbaar over als zij veel van je weten. Het komt geregeld voor dat slachtoffers op aanwijzingen van deze ’bankmedewerker’ duizenden euro’s aan spaargeld kwijtraken.

Energietoeslag

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bericht in de Mijn Overheid Berichtenbox van Gemeenten, een e-mail van de Rijksoverheid met betrekking tot een energietoeslag vanwege de Covid-19-pandemie, een e-mail van de Belastingdienst met betrekking tot een teruggave over het jaar 2023 of een e-mail van DigiD met een tekst als „Uw digitale sleutel voor toegang is verouderd, activeren 2-staps controle of activeer sms-controle”.

De Fraudehelpdesk benadrukt nog eens dat de overheid nooit een sms of mail met een link zou sturen om je om gegevens te vragen.