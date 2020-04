Beroemde econoom Arnold Heertje overleden

Heertje was beroemd als auteur van het lesboek De Kern van de Economie waar generaties van Nederlandse middelbare scholieren mee zijn opgegroeid. Daarnaast mengde hij zich graag en veel in het Nederlandse publieke debat over economische onderwerpen.

Heertje werd al op zijn dertigste benoemd tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, en verdiepte zich als een van de eerste economen in Nederland in speltheorie. Heertje werd geboren in een joods gezin, dat als onderduikers de Tweede Wereldoorlog overleefde. Hij was getrouwd en had drie zoons. Een van hen is de cabaretier Raoul Heertje.