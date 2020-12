KLM vervoert weer passagiers uit VK en Zuid-Afrika

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. Om middernacht werd het eerder deze week ingestelde vlieg- en vaarverbod in verband met het gemuteerde coronavirus door het ministerie van Infrastructuur en Water opgeheven. „KLM zal er voor zorgen dat passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zo snel mogelijk weer naar Nederland kunnen vliegen en dat het proces voldoet aan de vereisten die de overheid hieraan stelt”, zo stelt een woordvoerder.

Ook de veren mogen vanuit het VK weer passagiers vervoeren naar Nederland. Transport en Logistiek Nederland meldt woensdagmorgen dat er ongeveer 4000 Nederlandse chauffeurs bij stilstaan bij Dover in het VK, voor een deel op de noodvoorziening op Mansion Airport. „Naar inschatting van de Britse autoriteiten duurt het nog twee tot drie dagen voordat het verkeer weer normaal rijdt”, zo stelt een woordvoerder. Chauffeurs van het goederentransport hoeven geen negatieve coronatest te laten zien, bij aankomst in Nederland aldus TLN, in tegenstelling tot gewone reizigers. Voor Nederlandse chauffeurs die via Frankrijk rijden gelden weer andere regels, want daar is een negatieve test wel verplicht. De Britse autoriteiten hebben daarvoor sneltesten beschikbaar gesteld zodat er binnen 30 minuten een uitslag is. Indien een chauffeur een positieve testuitslag heeft, is een tiendaagse quarantaine verplicht.

Testuitslag

KLM zegt dat alle passagiers vóór het boarden een negatieve PCR-testuitslag moeten overleggen, die maximaal 72 uur voor de aankomst is afgenomen. „Wanneer een reiziger geen negatieve testuitslag heeft, of wanneer de testuitslag niet voldoet, bijvoorbeeld wanneer deze te oud is , mag diegene niet vliegen”, zegt KLM. Wat er geregeld is bij aankomst in Nederland, is onbekend. Van reizigers wordt verwacht dat zij tien dagen in quarantaine gaan.

Ook passagiers die met veerboten die vanuit het VK naar Nederland varen, moeten vanaf woensdag een negatieve coronatest laten zien. Deze verplichting geldt ook voor de reizigers in bussen die op veerboten de overtocht maken vanuit het VK naar Nederland. In verband met het oplopend aantal besmettingen hebben zowel Suriname als Peru het luchtruim gesloten. KLM vervoert nog wel goederen en repatrianten vanuit Suriname naar Nederland, aldus Buitenlandse Zaken.