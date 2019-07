Column: Obligaties niet onderschatten

Zo worstelt de AEX-index bijvoorbeeld nog steeds om zijn top van juli vorig jaar definitief voorbij te streven. De S&P 500-index staat weliswaar hoger, maar heeft sinds de top van vorig jaar uit september ook niet zo veel winst meer gemaakt. De reden hiervoor is het slechte vierde kwartaal van vorig jaar. Rond de kerstdagen stond de S&P 500 immers op zeker moment maar liefst 20 procent lager.

Business as usual

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Bespoke Investment Group heeft uitgezocht hoe de beurs in het verleden reageerde na soortgelijke dalingen. Echte berenmarkten, waarbij de daling verder ging dan 20 procent, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Wat wil nu het geval? Als de daling net binnen de beruchte 20 procent bleef, volgde er binnen de eerstvolgende maanden een herstel van gemiddeld 23 tot 28 procent. En zie daar, dit keer liep de S&P 500 met 25 procent op in de zes maanden na de bodem. Precies volgens het boekje dus.

Van meer belang is vervolgens wat er de zes maanden daarna op volgde. Wat leert het verleden ons dan? De rally vlakte de eerste drie maanden, de zevende tot en met de negende maand, licht af om vervolgens een mooie sprint in te zetten naar nieuwe hoogten. Gemiddeld blijkt de beurs twaalf maanden na het neerzetten van een bodem maar liefst 29 procent hoger te staan. Gebaseerd op deze gemiddelden hebben beleggers het komend half jaar niet veel te vrezen. Daar moeten we onmiddellijk de kanttekening bij plaatsen dat dit gemiddelden zijn en dat individuele situaties hiervan af kunnen wijken.

Obligaties zo slecht nog niet

Afgezet tegen het rendement gerealiseerd op de obligatiemarkt wordt het beeld iets anders. De rente is momenteel historisch laag en obligaties worden vaak weggezet als een oninteressante beleggingscategorie. Het alternatief van de aandelenmarkt is immers veel lucratiever. Dat blijkt de afgelopen twaalf maanden echter niet zo te zijn. Sterker nog, over de afgelopen 12 maanden overtreft het rendement van een belegging in tienjaars Amerikaans staatspapier dat van de S&P 500 met twee procent. Natuurlijk, het ruime monetaire beleid van de centrale banken deed ook de obligatiebelegger goed.

Verrassender echter is het feit dat ook over de afgelopen twintig jaar het rendement op tienjaars staatsleningen in de Verenigde Staten hoger was dan op aandelen. Sinds 1999 rendeerde de S&P 500 214 procent. Dat is inclusief herbelegde dividenden. Prachtig, zeker gezien het feit dat er twee zware crises in deze periode opgesloten zaten. Een obligatiebelegger in tienjaars staatspapier deed het gedurende deze periode echter nog veel beter. Deze investeerder kon na twintig jaar een winst van 283 procent bijschrijven! De voornaamste motor achter de koersstijgingen op de aandelenmarkt, dalende rentes, blijkt vanzelfsprekend ook de obligaties niet onberoerd te hebben gelaten.

Aandelen superieur op lange termijn

Het bovenstaande relativeert de stelling dat een belegging in obligaties niet interessant zou zijn enigszins. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat de afgelopen twintig jaar gekenmerkt werden door twee historisch zware crises die hun sporen op de beurzen hebben nagelaten. Samen met de centrale bankiers die wereldwijd met hagel hebben geschoten, wordt daardoor het ’normale’ beeld dat aandelen meer rendement opleveren dan obligaties wel wat vertekend. Het is dan ook maar net de vraag welk timeframe men hanteert. Maar het voert eveneens te ver om zonder meer te stellen dat obligaties geen interessante belegging zouden zijn.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.