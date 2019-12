Boeing overweegt productiestop 737 MAX

Chicago - Vliegtuigmaker Boeing overweegt de productie van het gewraakte toestel 737 MAX tijdelijk te stoppen. Nog altijd is niet duidelijk wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen van luchtvaartautoriteiten. Volgens verschillende berichten zal dit pas na januari volgend jaar zijn. Naast een productiestop wordt naar verluidt gesproken over een verlaging van de fabricage.