CM.com via fusie toch naar de beurs

Dat gebeurt via een fusie met het beursgenoteerde Dutch Star Company One, een investeringsvehikel dat specifiek is opgericht om geld in één bedrijf te steken.

CM.com verzorgt de communicatie voor bedrijven met hun klanten via verschillende berichtendiensten. De onderneming wilde eerder dit jaar een beursgang, maar blies die plannen uiteindelijk af.

Dutch Star Company One (DSCO) steekt bij de fusie 65 miljoen euro in CM.com. Daarnaast komt investeerder Teslin met nog eens 10 miljoen tot 15 miljoen voor het fusiebedrijf over de brug. Aandeelhouders van DSCO moeten op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 februari nog instemmen met de samenvoeging.